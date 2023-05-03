Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi’nin düzenlediği 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğu 100. Yıl Bal Ormanı fidan dikim etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Dumlupınar Üniversitesi’nin Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi’nde kullanılmak üzere ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına düzenlediği 100. Yıl Bal Ormanı fidan dikim etkinliği, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte kendisine ayrılan fidanı toprakla buluşturan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Böyle güzel bir törende sizlerle bir arada olup gençlik yıllarını hatırlattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler konu gündeme geldiğinde Belediyemizin uhdesinde geçmişte kurulmuş olan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi’nin üniversitemize devrinin daha doğru olacağına inandık. Protokolümüzü yaptık, meclisimizden de geçirdik. İnandık ki üniversitedeki araştırmacı arkadaşlarımız bu işin hakkını daha iyi vererek daha üst noktalara taşırlar. Sayın Valimizin de destekleriyle orayı düşündüğümüz enstitüye dönüştürdüğümüzde Kütahya’ya değer katan bir kurum olmuş olur. Bu şehre çivi çakan, değer katan her kim olursa onlara teşekkür etmek ve hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Belediye olarak bu anlayışla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. İnşallah aynı anlayışla birçok kurumumuzla da güzelliklere imza atmanın, vesile olmanın onurunu yaşamaya devam edeceğiz. 100. yılda 100 bin ağacın deprem şehitlerimize atfen bir ormanda buluşturuluyor olması ayrı bir anlam. Düşünene, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bu proje aslında sebep olduğu için Başkanımızındır” diyerek katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.

Fidan dikim etkinliğinde katılımcılara hitap eden Vali Ali Çelik, cumhuriyetimizin 100. yılını ve deprem şehitlerini anarak ortaya konulan etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.