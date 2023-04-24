Kütahya Belediyesi UMER Birimi, önleme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Etkinlikler Çamlıca Ortaokulunun ardından Sirören Ortaokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu ve Adile Zeyyat Şora Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı çocukları, gençleri koruma ve bilinçlendirme amaçlı ortaokul düzeyindeki çocuklara ‘Madde Bağımlılığı’ üzerine bilgilendirme çalışmaları düzenlemeye başladı.

Kütahya Belediyesi UMER Birimi personelimiz tarafından geçtiğimiz yıl ortaokullarda başlatılan “Madde Bağımlılığı” bu yılki eğitimleri Çamlıca Ortaokulu olmak üzere İrören Ortaokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu, Adile Zeyyat Şora Ortaokulu ile devam etti.

Madde bağımlığının 12’li yaşlara kadar indiği günümüzde, ortaokul düzeyindeki çocuklara oyun eşliğinde madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Eğitimde, en başta tütün ve tütün mamulleri gibi alışkanlıkların nasıl kazanıldığı ve devamında zararlı madde alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik zararları, akran zorbalığı ve baskısı, madde teklif eden akran ile baş etme yolları ve hayır demenin önemi konu başlıkları ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitim, çocukların yoğun katılımı ve soru cevap şeklinde son buldu.

UMER birimi tarafından mart, nisan ve mayıs aylarında her ay farklı okulda eğitim vererek gençlerimizin zararlı maddelere karşı bilgilendirme çalışmaları Mayıs ayında da rehber öğretmeni bulunmayan ortaokullarda devam edecek.