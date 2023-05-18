Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’ye örnek olan ve şehrimizde Sosyal Belediyecilik anlayışını yerleştiren Kütahya Belediyesi, Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nde uygulamaya koyduğu özel projeyle örnek oluyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Devlet Hatun Hanımlar Lokali için hazırlanan özel uygulama ulusal basında da oldukça ilgi görüyor.

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılmaları için öncelik tanındığı proje sayesinde, bu yıl 52 engelli personeli istihdam edildi.

Bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem örnek olduğu, hem de farkındalığı artırmaya aracılık eden Kütahya Belediyesi, Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor.