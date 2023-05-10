Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki ilaçlama faaliyetlerine artırarak devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalılardan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, yeni ekipman ve araçlarıyla ilaçlama faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal Ürünler Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip çalışma arkadaşları, özellikle hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanlarda, çöp konteynerlerinde, park ve dinlenme alanlarında, sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve planlanan program dahilinde ilaçlama faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.