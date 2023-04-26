Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan bölgelerde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da yer alan cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan belediye ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan ve asfaltlaması yapılan cadde ve sokaklarda kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, altyapısı tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden işe koyulduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekiplerin planlanan program dahilinde şehrimizin farklı noktalarındaki talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.