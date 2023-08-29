Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi kapsamında, belediye bahçesinde kurulan Tır Sahnesi’nde Müzik ve Dans Performans Etkinliği düzenlendi.KÜTAHYA (İGFA) -Müzik ve Dans Performans Etkinliği’nde Kamile Aliyeva, Mustafa Demir, Uğur Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Selami Akış, Doç. Dr. Anıl Çelik, Doç Dr. M. Nevra Küpana, Doç. Dr. Zeynel Turan ve Prof. Dr. Kürşad Gülbeyaz, birbirinden güzel müzik ve dans performanslarını alanı dolduran hemşehrilerimiz için sahneledi.

Program sonunda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, performanslarıyla büyük alkış alan sanatçı ve akademisyenlere katılım belgelerini takdim etti.

Dans ve müzik kongresi olacak, aynı zamanda uluslararası bir kongre olacağını ifade eden Başkan Işık, "Çok önemli bir etkinlik, Kütahya’nın kimliğine yakışan bir etkinlik. Çünkü Kütahya, kültür ve sanat şehri. Türkiye’de kültürün ve sanatın önemli şehirlerinden birisi. Bunu UNESCO tescillemiş. Zanaat ve halk sanatları alanında Türkiye’nin ilk yaratıcı şehri. Dolayısıyla bugün sergilenecek sanatlar arasında halk sanatları da yer alıyor. Bu anlamda Türkiye’nin marka şehirlerinden birisinde böyle bir etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tabi bilimsel de bir kongre. Müziğin, sanatın, dansın bilimsel yönden incelendiği bir kongre ama bir de etkinliklerin sergilendiği halkımıza açık bir tarafı var. Bu akşamı bizlere hazırlayan kıymetli sanatçılarımız başta olmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün değerli müdürüne, ilgili başkan yardımcımıza, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.