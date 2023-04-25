Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Siner Mahallesi’nde devam eden alt geçit çalışmalarını yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Altyapı, üstyapı, çevre ve ulaşım gibi birçok alanda önemli yatırımlar yapan Kütahya Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Siner Mahallesi’ndeki vatandaşların tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için İmam Gazali Caddesi’nde başlatılan alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalarda önemli mesafenin katedildiği proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, alt geçidin 7 metre 10 santimetre genişliğinde, 3 buçuk metre yüksekliğinde ve 33 metre uzunluğunda olacağını ifade ederek, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin önemli bir sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.