Bünyesinde birçok sporcuyu 16 branşta barındıran Kütahya Belediyespor kulübümüz sporcuları, her turnuvada ve müsabakada ilimizi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Okul Sporları Yıldızlar, Gençler A-B Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına katılan Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesindeki güreşçiler, 15 madalya ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

16 branşta gençlerimizin spor yapmasına olanak tanıyan ve gençlerimizin sporla gelişimlerine önemli katkılar sunan Kütahya Belediyespor Kulübü, başarıları ile göz doldurdu.

Türkiye dereceleri ile başarılarını perçinleyen sporcularımız, son olarak Bursa’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar, Gençler A-B Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına katılım sağladı. 13-16 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda 3 kategoride toplam 15 madalya kazandılar.

Başarılı güreşçilerimiz aldıkları bu madalyalarla birlikte 21-24 Mayısta Balıkesir’de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

Güreş müsabakalarında derece elde eden ve madalya kazanan sporcularımız ise; Yıldızlar Kategorisinde; 57 kg Emre Erbey birinci, 48 kg Melih Çelik (Simav) ikinci, 38 kg İbrahim Sönmez, 44 kg Alperen Yıldırım, 52 kg Efe Ali Doğan, 68 kg Yiğit Alp Aydın, 85 kg Onur Kart (Simav) ve 100 kg Sait Efe Çelik üçüncü oldu.

GENÇLER A Kategorisinde; 71kg Muhammed Ensar Duğan birinci, 65 kg Murat Sağlık ve 80 kg İsmail Kaan Deniz üçüncü oldu.

GENÇLER B Kategorisinde; 48 kg Ümit Kocagöbek ikinci, 65 kg Hasan Ceylan, 71 kg Ahmet Emirhan Dursun, 92 kg Aziz Alp Akın üçüncü oldu.