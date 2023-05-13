Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’ndeki minikler, 14 Mayıs Anneler Günü’nü etkinliklerle kutladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve gelmesiyle hizmete giren ve Türkiye’de tek olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nin öğrencileri, 14 Mayıs Anneler Günü sebebiyle etkinlik düzenledi. Anneleri ve öğretmenleriyle bir dizi hazırlık yapan minikler, ortaya koydukları etkinliklerle unutulmaz bir Anneler Günü yaşattı.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevi’mizin değerli öğrencileri, kendi el emekleriyle hazırladıkları çiçekleri annelerine hediye ederek günü noktaladı.