Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, deprem bölgesinde görev yapmak üzere yola çıkan yeni ekibi Hatay’a uğurladı.KÜTAHYA (İGFA) -Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilimizde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi, afet bölgesine olan desteğini ilk günden bu yana sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan Belediye, bugün de Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ve şoför ile operatörden oluşan 16 kişilik ekibi Hatay’da görev yapmak üzere uğurladı.

Kütahya Belediyesi olarak deprem bölgesine desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ilk günden bu yana bölgeye olan desteklerimiz devam ediyor. Hatay ilimizde mevcut görevde olan arkadaşlarımızı değiştirmek üzere bugün bir kafilemiz daha Hatay’a görev için gidiyor. Bugüne kadar 279 arkadaşımızı deprem bölgesine görevlendirmiş bulunmaktayız. Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ve orada ilk günden bu yana görevde bulunan şoför ve operatör arkadaşlarımızı değiştirmek için bugün yenilerini gönderiyoruz. Rabbim yollarını ve bahtlarını açık eylesin, o bölgedeki yaraları da en kısa sürede dindirmeyi nasip eylesin. Milletimizin desteği ve yardımıyla, devletimizin gücüyle inanıyoruz ki o bölgede yeniden normal hayata çok yakın bir zamanda geçeceğiz. Bir kez daha tüm milletimizin ve hemşehrilerimizin geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutluyorum, arkadaşlarımıza da hayırlı yolculukları diliyorum” dedi.