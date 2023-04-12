Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) ile şehrimizin tanıtımına yönelik önemli bir iş birliğine imza attı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki kültür ve sosyal hayatı yaşatmaya, aktarmaya ve tanıtmaya yönelik çalışmalarını hayata geçirdiği uygulamalarla sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrin tanıtımı için önemli bir iş birliğine daha imza attı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) ile Kütahya’mızın kültür ve sanat etkinliklerini daha büyük kitlelere ulaştırmak için iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokolle ilgili konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın kültür ve sanat etkinliklerini daha büyük kitlelere ulaştırmak için Türkiye genelinde sulu boya kategorisinde, yağlı boya ve akrilik kategorisinde ve özgün baskı resim kategorisinde resim yarışmaları düzenleyeceklerini belirterek, "Derneğimizin ve belediyemizin ortak etkinliği olarak bu çalışmayla şehrimizi hak ettiği yere taşıyacak bir etkinliğe daha inşallah 2023 yılında imza atmış olacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun diyorum, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim, şehrimiz adına ve şehrimizde yaşayan değerli hemşehrilerimiz adına daha nice hayırlı hizmetleri yapmayı nasip etsin” dedi.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ise protokolle ilgili, şehrin tanıtımı konusunda misyon üstlenmiş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, "Belediyemizin desteğiyle Aizanoi Antik Kentimizi tanıtmaya çalışacağız. İşimiz, görevimiz sanat, sevdamız Kütahya. Kütahya’mızı uluslararası platformlarda ne kadar çok tanıtırsak o kadar iyi iş yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.