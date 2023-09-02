Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından Sofu Mahallesi’ne yapılan Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Sofu Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’ni tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sundu. Tesis içerisinde muhtarlık ofisi, 2 adet çok amaçlı salon, mahalle fırını, revir, 2 adet mutfak, teras alanı gibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek alanların yer aldığı Sofu Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nin açılışı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il protokolü ve temsilcileri ile çok sayıda hemşehrimizin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Sofu Mahallesi için istemiyoruz. Kütahya’daki herkes burayı çok rahatlıkla kullanabilir" dedi.