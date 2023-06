6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İnegöl, zaferin 100’üncü yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar, bu sabah düzenlenen resmi törenlerle start aldı. Çelenk törenin konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, büyük zaferlerin ardında büyük inançlar olduğuna vurgu yaparak; “Bugün esaret zincirlerini kırışımızın 100. Yılında, emin adımlarla ufukta yeni hedeflere yürürken, ardımızda sakladığımız gücün ve ruhun da varlığını asla unutmadık, unutmayacağız” dedi.

İnegöl, 6 Eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutluyor. Geçtiğimiz hafta başlayan 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, bu sabah 09.30’da gerçekleştirilen resmi törenlerle devam etti. Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma törenleri sonrası şehitlik ziyareti yapıldı.

RESMİ TÖREN ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI

6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30’da Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri katıldı. Törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

“6 EYLÜL, İNEGÖL İÇİN YENİDEN DİRİLİŞİN VE KÜLLERİNDEN DOĞUŞUN TARİHİDİR”

Anıtta yapılan tören, Belediye Başkanı Alper Taban’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. Tarihi bir günün yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Başkan Taban, “Bugün İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü. Büyük zaferlerin ardında, büyük inançlar vardır. Milli Mücadelenin kırılma noktalarından biri olan Büyük Taarruz ile başlayan ve dalga dalga yayınlan bir kurtuluş harekatı, 6 Eylül 1922’de İnegöl için anlam bulmuştur. 6 Eylül, İnegöl için yeniden dirilişin ve küllerinden doğuşun tarihidir. Bu anlamlı günde kahraman ordumuz ve milletimiz, bu topraklarda adeta destan yazmış ve kadim şehrimiz Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki askerlerimizin zaferiyle, esaretten kurtarmıştır. Bu uğurda yüzlerce şehit verilmiş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. Her bir dakikası ayrı bir destan olan 6 Eylül tarihi, içerisinde onlarca hikayeyi barındırmaktadır. 6 Eylül’de İnegöl, iman varsa imkan vardır demiştir. Bağımsızlık bir varlık mücadelesidir. 6 Eylül’de milletimiz, her yaştan insanı ile varını yoğunu ortaya koymuş ve 100 yıl önce manevi bir şeref nişanesini göğsüne takmıştır. Bayrağını inancı ile gönderine çekmiş, bu aziz vatanın kurtuluşu için can vermiştir” dedi.

“BİZLER GÜCÜNÜ GEÇMİŞİNDEN ALAN BİR MİLLETİZ”

“Bugün, kurtuluşun 100. yılında gözlerimizde şerefli bir hüzün, kalbimizde yine aynı haleti ruhiye saklıdır” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “100 yıl önce ve bugün olduğu gibi bundan 100 yıl sonra da bu duygularımız değişmeyecektir. Bizler gücünü geçmişinden alan bir milletiz. Bugün esaret zincirlerini kırışımızın 100. Yılında, emin adımlarla ufukta yeni hedeflere yürürken, ardımızda sakladığımız gücün ve ruhun da varlığını asla unutmadık, unutmayacağız.”

“İnegöl ilk şehidin beldesidir. Osmanlı, 16 yaşındaki ilk şehidi Baykoca’yı vatan toprağına burada emanet etmiştir. İshakpaşa Baş Vezirlik için gönderildiği Selanik’te İnegöl’e defnedilmeyi vasiyet etmiştir. İnegöl, Osmanlı’nın İmparatorluğa giden yola açılan kapısıdır… Osman Bey’in en yakın silah arkadaşı Turgut Alp’in yaşadığı, İnegöl’ün manevi mimarlarından olan Kasım Efendi’nin izlerini taşıyan şehirdir. Cenabı Allah bu güzel şehirde bizlere bu görevleri nasip etti. Biz de layık olmaya ve İnegöl için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz.”

100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ YILMADAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“Zaferler, tarihe sunulan birlik mesajlarıdır. Manevi zırhlarla çevrili bir vatanda yaşıyoruz. Bu vatanın sevdalı şehitleri; Yemen’de yanmış, Sarıkamış’ta donmuş, Çanakkale’de on beşinde can vermiş, kadınıyla, çocuğuyla bir olmanın, birlik olmanın mesajını tüm cihana duyurmuştur. Bu millet geçmişte de yedi düvele karşı savaşmıştır. Bugüne baktığımızda yine karşımızda koca bir dünya görüyoruz. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün yine birlik ve beraberliğimiz, toprak bütünlüğümüz üzerinden mücadelemiz devam ediyor. Bizler de yine 100 yıl önce olduğu gibi yılmadan, ye’se kapılmadan emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Şairin de dediği gibi; Bu vatan toprağın kara bağrında / Sıra dağlar gibi duranlarındır / Hudutlarda gaza bayraklarından, / Alnına ışıklar vuranlarındır. / Bu vatan, bir gül bahçesine girercesine / Şu kara toprağa girenlerindir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu vatanın en büyük sahiplerinin bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz olduğu gerçeğini de haykırarak; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin de hayatta olanlarına sağlıklı ömürler, vefat edenlerine rahmet diliyorum. Nazlı hilalin, dünya var oldukça gönderlerde dalgalanması temennisiyle… İnegöl’ümüzün 100. Kurtuluş Yılı Kutlu Olsun.”

ŞEHİTLİK ZİYARETİ YAPILDI

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından sonrası tören Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde devam etti. Burada da Kuran Tilaveti yapılıp dualar edildi.