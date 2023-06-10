Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali’nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kutsi konseri, Ankara’da meydana gelen patlama sebebiyle ertelendi.

Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali dolayısıyla bugün saat 20.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Kutsi konseri iptal edildi. Körfez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kutsu konseri, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda meydana gelen patlama sebebiyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.