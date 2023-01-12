İnegöl İshakpaşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez'in hazırladığı 1869-1928 yılları arasında yayınlanan Osmanlıca çocuk dergilerini kapsayan ‘Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri’ isimli sergi açıldı.

‘Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri’ isimli sergi açılışına Kaymakam Eren Arslan, Kütüphane Müdürü Bünyami Utar, Tapu Müdürü Havva Nur Cengiz, İlçe Nüfus Müdürü Arzu Güler, Malmüdürü Halil Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aybaş ile vatandaşlar katıldı.

Sergi İnegöl İshakpaşa İlçe Halk Kütüphanesi sergi salonunda 21 Ocak 2023 Cumartesi gününe kadar açık olacaktır.

Sergi hakkında bilgi veren Ayşe Kasap, “Her toplum, tarihin her devrinde çocukların eğitimi, öğretimi, terbiyesi ve ahlâkı gibi konularda kaygı taşımışlardır. Manevi ve ahlaki değerlere sahip ve saygılı, şahsiyetli, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları konusunda hassasiyet gösterip, bu yolda neler yapabiliriz sorularına yanıt arama çabalarına girmişlerdir. Eğitim, öğretimin en önemli parçası olan kitaplar ve dergiler bu amaca hizmet eden birer araç olmuşlardır. Geçmiş ile gelecek arasındaki köprüyü oluşturan yapı taşlarından kitap ve dergilerin gün yüzüne çıkarılması, geçmişimize olduğu kadar, bugünümüze ve yarınımıza da ışık tutacaktır. Dergiler yayınlandığı dönemin sosyolojik, kültürel, siyasal, ekonomik, tarihsel ve edebi yansımalarını sonraki dönemlere miras olarak taşırlar. Çocuk dergileri de eğitim tarihi, çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi için olduğu kadar sosyal tarih, siyasal tarih, kültürel tarih, edebiyat, basın ve diğer dallarla ilgilenen araştırmacılar için çok önemli kaynaklar niteliğindedir. Dünya çocuklarının yaşam şartlarını, eğitimlerini, eğlencelerini, vakitlerinin nasıl geçirdiklerini, oynadıkları oyunları, kıyafetleri ve daha bir çok ayrıntıyı bu dergiler Osmanlı coğrafyasında yaşayan çocuklara anlatarak ve görsel olarak fotoğraflar yayınlayarak onların geniş düşünmelerine vesile olmuştur. Ayrıca eğitimcilerin de farklı bakış açıları kazanmalarına, dünyada eğitim alanındaki gelişmelerinden haberdar olmalarını sağlayarak rehberlik görevi yapmışlardır” dedi.

Kasap açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ülkemizde çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimat’la birlikte hız kazanan sosyal değişimin bir devamı niteliğindedir. Tanzimat döneminde batılılaşma çabalarının halk arasında yerleşmesine yönelik pek çok yönteme başvurulmuştur. Kadınların, gençlerin ve çocuğun toplumsal alanda yer almaya başlaması ile birlikte yayın dünyasında bu kesimlere yönelik çalışmalara kayıtsız kalmıyor. 1869-1928 yılları arasında tespit edilen 54 dergi gözükmektedir. Genel olarak o dönem çocuk dergilerine baktığımızda bilginin ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. ‘Çocukların eğitimi ve terbiyesi’ esas alınmıştır. Konulara baktığımızda; terbiye, ahlâk, eğitim gibi konular, hikâyeler, karikatürler, fıkralar, çocuk şiirleri, masallar, çocuklar için yazılmış tiyatro eserleri, çeviri metinler, sağlık, spor ve izcilik bilmeceler, hayvan tanıtımları, Osmanlı ve Avrupa basını hakkında bilgiler, yeni bilimsel ve teknik gelişmeler, keşifler, tarih, geometri, coğrafya bilgileri ve özlü sözler, İstanbul ve semtleri, tarihî yapılar ve dünya ülkelerinden şehirler, Avrupa medeniyetine ait bilgiler yer verilmiştir. Okuyucu mektupları, okullardan haberler, yine bu dergilerde konu olarak işlenmiştir. Albenisi yüksek ve eğitime katkı sağlayacak, çocukların algısını arttırıcı resim ve fotoğraf gibi görsel malzemelerle de içerik zenginleştirilmiştir. Bu sergi ve kitap ile o dönemde yayınlanan dergilere genel bir bakış koymak, görselliğini öne çıkarmak, dikkatleri bu yöne çekerek daha çok araştırmacının ve bilim adamının bu alana eğilmesini sağlamak ayrıca günümüz yayın dünyasına, çocuk dergileri ve kitaplarına da değişik bakış açıları getirip yeni ufuklar açarak, nitelikli yayınların çocuklarımızla buluşmasına yardımcı olmak amacını taşımaktayım. Günümüzde çocuk adeta yeniden keşfedilmiştir. Tüm bilim dallarında çocuklarla ilgili bölümler oluşturulmuştur. Çocuk edebiyatı, çocuk sanatı, çocuk psikolojisi, çocuk eğitim gibi. Çocukla ilgili bilim geliştiren edebiyat, psikoloji, teoloji, sanat, eğitim, sosyoloji gibi alanların bilim adamlarının bu dönem ile ilgili çalışmaları arttırmaları gerekmektedir.”