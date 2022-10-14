Yeni başkandan altına yatırım çağrısı

İnegöl Kuyumcular Derneği olağan Kongresini gerçekleştirdi. Mevcut Başkanı Kani Kont görevi devretti. Yeni Başkan ise Şeref Ay oldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede göreve getirilen yeni Başkan Şeref Ay yaptığı açıklamada şunları söyledi. Uzun bir süredir İnegöl kuyumcular dernek başkanlığı yapan saygı değer abimiz Kani Kont’a ve bizi bu göreve layık gören tüm meslektaşlarıma yeni yönetimimiz adına çok teşekkür ederim. Yıllar boyunca ciddi bir emek ve özveri ile yaptığımız mesleğimizi daha ileriye taşıyabilmek ve müşterilerimize daha güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak için yola çıktık. Yeni yönetim Kadromuzla bu görevi başarıyla yapacağımıza inanıyor. Saygıdeğer meslektaşlarımıza bir kez daha bizleri bu göreve laik gördükleri için teşekkür ediyorum. Yıllardır İnegöl halkına en iyi şekilde hizmet veren meslektaşlarımız aynı çizgisiyle devam etmekte. Altın satışları ve alışlarında vatandaşlarımız Kuyumcu esnaflarımızdan gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Özellikle vatandaşlarımızdan alışveriş yaparken “İKUDER” yazılı kuyumcuları tercih etmelerini istiyoruz. Bunlar derneğimize bağlı olan kuyumcu esnaflarımız. Yeni Başkan Ay konuşmasının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi. Yıllardır altın her zaman güvenli bir liman olmuştur ve bundan sonrada devam edecektir. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız tercihleri yine bu yolda olmaları kendileri acısında önemli olacaktır dedi.

Kuyumcular Dernek Başkanlığına getirilen Şeref Ay’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı. Mustafa Uzgel, Gökhan Emre, Ahmet Çamlıdere, Soner Yiğit, Ömer Haksever ve Turhan Matışlı.