İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte çarşıda aşure ikramı gerçekleştirdi.

Kuyumcular Çarşısı girişinde hem esnafa hem de vatandaşlara aşure dağıtan İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay, “Muharrem ayı nedeniyle Kuyumcular Derneği olarak, esnafımıza ve vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Nuh Aleyhisselam’dan bugüne kadar süregelen bu anlamlı ve güzel geleneğimizi birlikte yaşamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Güzel de bir yoğunluk oldu Allah kabul etsin.” ifadelerine değindi.

Konuşmanın ardından Başkan Ay, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile birlikte kazanın başına geçerek kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.

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