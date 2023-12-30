Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve 63 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın yönetimindeki hafif ticari aracın, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki tıra çarpması sonucu zincirleme kazanın başladığı belirlendi. Bu çarpışmanın ardından, Sedat Değirmenci'nin kamyoneti, hafif ticari araçtan inen bir kişi ve tırdan yardıma gelen Abidin Talaşlı'ya çarparak durdu.

Aynı kaza içinde yer alan 50 ACV 195 plakalı Metro Turizm otobüsü, kamyonetten inen Değirmenci ve diğer yayalara çarptı. Ayrıca, Giresun'daki cenaze töreninden dönen Esenyurt Belediyesi otobüsü de diğer kazalara karışarak olaya dahil oldu. Bu süreçte, 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın detaylı incelemesi sonucunda, hafif ticari aracın şoförünün tıra arkadan çarpmadan, Metro Turizm ve kamyonetin sürücülerinin hız limiti aşımından, Kamil Koç otobüsünün ise arkadan çarpmadan kaynaklı kusurlu olduğu belirlendi. Kazaya karışan araçlardan birinin herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı tespit edildi.

Şüpheliler arasında yapılan incelemeler sonucunda, otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K. tutuklandı. Ancak, F.Ç. adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı. E.A, H.A. ve M.D. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Kazaya karışan araçlardan alınan DNA örneklerinin incelenmesi ise devam ediyor.