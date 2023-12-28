Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen korkunç kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Karadeniz, 11 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralanan 57 kişiden 7'sinin durumunun ağır ve orta, diğerlerinin ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Bu 7 ağır yaralıdan birinin ameliyata alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Zincirleme bir şekilde gerçekleşen kazada, 3'ü otobüs olmak üzere toplamda 7 araç birbirine karıştı. Faciada 10 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralıların içinde 7 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, bölgede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 aracın karıştığı trafik kazasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti bölümünde maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta. Diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler olay yerinde. Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD bu konu ile ilgili olan tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar 10 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yaralı Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya'da. Olay yeri inceleme ekiplerimiz incelemelerine devam ediyor. Cumhuriyet başsavcımız ekibiyle birlikte olay yerinde. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçlar kaldırılıp yolun trafiğe açılması için de çalışmalar devam ediyor. Olay yeri inceleme ekibi çalışıyor. Ama ilk aracın küçük otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Bu bir tahmin. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Vefat edenlerin bir kısmı ise araçlarından inen yayalara arkadan gelen araçların çarpması şeklinde tahmin ediliyor. Belirleyici olacak olan şey olay yeri inceleme ekiplerin yaptıkları tespitler olacak" diye konuştu.