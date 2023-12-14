Yalova'da bulunan Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler öğlen yemeğinde patates ve tavuk yedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle durumu önce yurt yetkililerine, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 15 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.