Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kişi, kız kardeşine laf attığı iddia edilen şahısla sokak ortasında kavga etti. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olurken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, gece saatlerinde Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kız kardeşine laf attığı iddia edilen şahısla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kavga, ekiplerin müdahalesiyle son buldu.