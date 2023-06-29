Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak şehre yeniden kazandırılan Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu bu kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın muhteşem konseriyle yeniden seyirciyle buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği ve “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamladığı 2200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu tarihi bir günü daha yaşadı. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne aldı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın verdiği konser ile yeniden seyircisiyle buluştu. Programa, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Konser programı öncesi davetlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2200 yıl önce inşa edilen Laodikya Batı Tiyatrosu’nun depremlerle birlikte son 1700 yıl atıl bir vaziyette kullanılamadığını söyledi. Birçok kurumla birlikte Batı Tiyatrosu’nu restorasyon yaparak Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ayağa kaldırdıklarını ve etkinlik yapılabilir hale geldiğini söyledi.

Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bir müzik ziyafeti sunmak için kente geldiğini belirterek, sanatçılara ve davetlerine icabet eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Zolan, “2 ay önce Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı misafir etmiştik. Orada sizlerin yoğun talebi üzerine Laodikya Batı Tiyatrosu’nda sizlerle buluşmaları için davet etmiştik, sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.