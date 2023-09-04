Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından ‘Geleneksel 7. Toplu Sünnet Şöleni’ gerçekleştirildi.

Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Geleneksel 7. Toplu Sünnet Şöleni’ düzenlenen programla son buldu.

Lapseki Belediyesine çocuklarını sünnet ettirmek için müracaat eden çocuklar, Lapseki Devlet Hastanesinde sünnet ettirildi. Daha sonra Lapseki Belediyesine ait Sahil Sosyal Tesislerinde bir program düzenlendi. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz sünnet olan çocuklara hediyeler verdi. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Lapseki belediyemizin bu sene 7.sini düzenlediğimiz sünnet programı göreve geldiğimizden bu yana pandemi dönemi hariç bu etkinliği her yıl yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çevremizde bize müracaat eden ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Ailelerin yapacakları her şeyi biz yapıyoruz, çocukların giydirilmesinden mevlit, eğlencesine kadar belediye olarak biz yapıyoruz çocuklarımızın hiçbir şeye özenci kalmaması için elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlarımız var bunlara özellikle teşekkür ediyorum. Mutfağın arkasında olan arkadaşlarımız var. Bu yıl 14 ailenin 15 çocuğunu sünnet ettirdik bu yıl bu aşamada özellikle Lapseki devlet hastanesine çok teşekkür ediyorum”dedi.

Etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın eşi Kevser Turan ve vatandaşlar katıldı.