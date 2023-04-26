Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi sporcusu Zeynep Taşkın, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Büyükler Taekwondo Dünya Şampiyonasında Milli Takımda Türkiye ve Çanakkale’yi temsil edecek.

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonasına Türkiye Milli Takımı adına gidecek 8 erkek, 8 bayan olmak üzere 16 kişilik milli takım kadrosu belirlendi. Milli takım kadrosunda Çanakkaleli Lapseki Belediyesi’nin başarılı sporcu Zeynep Taşkın’da yer aldı. Zeynep Taşkın, 25 Nisan da Konya’da düzenlenen Taekwondo Dünya Şampiyonası seçmelerinde 53 kilogramda şampiyon oldu.

Konuyla ilgili Lapseki Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemizin Sporcusu Zeynep Taşkın, 25 Nisan da Konya’da düzenlenen Taekwondo Dünya Şampiyonası seçmelerinde 53 kilogramda şampiyon olarak, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Büyükler Taekwondo Dünya Şampiyonasında Milli Takımımızda ülkemizi temsil edecek. Sporcumuz Zeynep Taşkın’ı tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz. Desteklerinden dolayı Çanakkale Taekwondo İl Temsilcisi Hasan Altunışık’a teşekkür ediyoruz” denildi.