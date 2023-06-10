Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilecek olan Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali programında Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esecek.

19 Haziran Pazartesi Günü başlayacak olan Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivalinde 21 Haziran Çarşamba günü Cengiz Kurtoğlu, sevenleriyle buluşacak. Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali programı, 19 Haziran Pazartesi günü saat 17:00’de Hükümet binası önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayacak. Ardından saat 17:30’da çarşı meydanında festival korteji toplanarak, sahilde 17:30’da 15 Temmuz Şehitler Parkındaki stant açılışını yapılacak. Akşam saat 21:30’da 15 Temmuz Şehitler Parkında Roman orkestrası ve halk oyunları gösterisi gerçekleşecek. 20 Haziran Salı ise sahilde 11:00 ve 14:00 saatleri arası yelken yarışları yapılacak. Saat 17:00’de Beleidye Hizmet Binasında kiraz yarışması yapılacak. Saat 21:00’de 15 Temmuz Şehitler Parkında çocuk etkinlikleri yapılacak. 21 Haziran Çarşamba günü saat 15:00’te sahilde yelken yarışları devam edecek. Saat 18:00’de yeni kordonda minikler futbol turnuvası yapılacak. Saat 21:00’de Cengiz Kurtoğlu konseri gerçekleşecek. 22 Haziran Perşembe saat 18:00’de yeni kordonda minikler futbol turnuvası final maçı oynanacak. Saat 20:00’de ise 15 Temmuz Şehitler Parkında minder güreşi yapılacak. 23 Haziran Cuma günü saat 14:00’te İskele Camiinde ilçe hayrı yapılarak Lapseki Belediyesi 38. Kiraz festivali sona erecek.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “ Lapseki’de yetiştirilen kirazın tanıtılması ile ilgili ve üreticilerimizin daha iyi pazarlar bulabilmesi için kiraz festivali yapıyoruz. Bu yıl festivalimizin 38. Yapacağımız Lapseki Belediyesi kiraz festivalinde amacımız, Lapseki Belediyesi olarak kirazımızın tanıtılması daha iyi pazar bulabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz” dedi.