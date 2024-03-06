Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Halk Eğitim Merkezi ortaklığında yürütülen Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Budama Eğitimi” projesi çerçevesinde kurslarını tamamlayan 20 kadın sertifikalarını törenle aldı.

Sertifika törenine, Vali İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan türkarslan, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, öğretmenler, kursiyerler ve üreticiler katıldı. Sertifika töreni, Ziraat Mühendisi Burcu Başkurt tarafından katılımcılara proje ile ilgili bilgi verilmesi ile başladı.

Bilgilendirmenin ardından sertifika töreninde Vali İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan tarafından birer konuşma gerçekleştirildi. Konuşmaların sonrasında, lezzetli ve kaliteli şeftali ve kiraz yetiştiriciliği ve geniş ürün yelpazesi ile tarımda önemli bir yere sahip olan Lapseki’de işgücü açığını kapatmak ve özellikle roman vatandaşların ve kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla budama konusunda da bir kadın elinin değmesini sağlayacak, “Budama Eğitimi” projesi çerçevesinde kurslarını tamamlayan 20 kadın vatandaşa katılım sertifikası ve budama makası hediyeleri Vali İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan tarafından verildi.

Budama eğitimi sertifika töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.