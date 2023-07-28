Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından, Lapseki Belediyesinde e-Belediye Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Vatandaşlara hizmet odaklı yerel yönetim anlayışına uygun olarak, hizmetlerin hızlı, güvenli ve kesintisiz verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi, Çanakkale’deki belediyelerin personellerinin katılımlarıyla Lapseki Belediyesinde gerçekleştirildi.

e-Belediye Bilgi Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Sucak, e-Belediye Proje Koordinatörü Şükrü Çiçek, Gelir Takım Lideri Nihat Yüceyürek ve Eğitim Danışmanı Cumali Kimsesiz tarafından gerçekleştirildi.

Ülkenin dijital dönüşümünün yerel ayağı olan e-Belediye Bilgi Sistemi belediyelerin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin yine çevrim içi ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayor.