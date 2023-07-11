Avrupa Otoyolu’nda seyreden bobin kağıt yüklü tırın lastiği patlaması sonucu yangın çıktı.

Olay, gece saatlerinde Avrupa Otoyolu Önerler mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Şeker Ahmet Uçar idaresindeki 22 ACY 939 plakalı tırın arka lastiği patladı. Patlamanın ardından kasada bulunan bobin kağıtlar tutuştu.

Durumu fark eden tır şoförü Uçar, dorseyi boşandırarak aracını güvenli bölgeye park etti. İhbar üzerine gelen Tekirdağ itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası bobin kağıtlar ile tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.