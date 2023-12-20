Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayınlar düzenleyen ve 'Laz kızı' takma adıyla bilinen Gül Hatun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Gül Hatun'a 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, şüphelinin Tiktok platformu üzerinden 'lazkızı34' kullanıcı adıyla çocukların da erişebileceği şekilde müstehcen içerikli yayınlar yaptığı belirtildi.

Şüpheli Gül Hatun'un açtığı canlı yayınlarda 160 bin lira kazandığını iddia ettiği, ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. İddianamede ayrıca, Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi. Gül Hatun, bir süredir çalışmadığını, Tiktok üzerinden yayın açtığını ve takipçilerinden gelen hediyeleri nakit olarak hesabına aktardığını söyledi. Savunmasında, Ocak ayında yayınladığı görüntülerde takipçilerinden para talep ettiğini ve özel bölgelerini açarak para kazandığını itiraf etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkesin erişebileceği bir platformda paylaşıldığı ve bu nedenle çocukların da etkilendiği vurgulanarak Gül Hatun'un suçlu olduğu belirtildi. 'Müstehcenlik' suçundan dolayı Gül Hatun hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin harekete geçtiği ve Gül Hatun'un 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin Anadolu Adliyesi'ne sevk edildiği ancak serbest bırakıldığı bilgisi de paylaşıldı.