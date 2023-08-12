İzmir, esporda Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Yılın en iyi League of Legends (LoL) takımının belirleneceği Türkiye Büyük Finali 2023, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şampiyon olan takım, ülkemizi EMEA Masters’da temsil edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ile Ninja Company iş birliği ile düzenlenecek ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bugün gerçekleştirilecek LoL 2023 Yaz Mevsimi Finali’nde, DenizBank İstanbul Wildcats ve NASR Esports takımları şampiyon olmak için karşılaşacak. Büyük mücadeleye sahne olması beklenen finalde, seyirciler, saat 15:00’ten itibaren alana giriş yapabilirken final mücadelesi ise saat 17:00’de başlayacak.

Bilet satışlarından elde edilen gelirin OYGEM Akademi eğitim ve geliştirme süreçlerinde değerlendirilmek üzere bağışlandığı finalde, biletler günler öncesinden tükendi. Finalle ilgili ayrıntılar LoLespor sosyal medya kanallarından ( Twitch, YouTube, Twitter, Instagram) paylaşılacak.