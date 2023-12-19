NBA’de Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks’e 114-109’luk skorla yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Lakers’ta 25 sayı, 11 asist, 11 ribaundla triple-double yapan LeBron James, mağlubiyeti önleyemedi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 11 maçla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, sahasında Doğu Konferansı takımı New York Knicks’e 114-109 mağlup oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Lakers’ta LeBron James’in 25 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik triple-double performansı ile Anthony Davis’in 32 sayı, 14 ribaundluk double-double’ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sezonki 15. galibiyetini alan Knicks’te Jalen Brunson, 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribaundla double-double yaptı.

Alperen Şengün 24 sayı kaydetti, Houston uzatmada yenildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten müsabakada Doğu Konferansı temsilcisi Cleveland Cavaliers’a uzatmada 135-130 yenildi. Karşılaşmada 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 24 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans sergiledi. Cavaliers’ta ise Donovan Mitchell 37 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Sam Merrill 19, Max Strus da 17 sayıyla katkı verdi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers: 127 - Los Angeles Clippers: 151

Cleveland Cavaliers: 135 - Houston Rockets: 130 (uzatmada)

Philadelphia 76ers: 104 - Chicago Bulls: 108

Atlanta Hawks: 130 - Detroit Pistons: 124

Toronto Raptors: 114 - Charlotte Hornets: 99

Miami Heat: 108 - Minnesota Timberwolves: 112

Oklahoma City Thunder: 116 - Memphis Grizzlies: 97

Denver Nuggets: 130 - Dallas Mavericks: 104

Utah Jazz: 125 - Brooklyn Nets: 108

Sacramento Kings: 143 - Washington Wizards: 131

Los Angeles Lakers: 109 - New York Knicks: 114