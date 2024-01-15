Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üretilen ‘Lefke Bezi’ Türkiye genelinde tanınıyor ve talep edilir bir hale gelirken, özelliklem Ege sahillerin vazgeçilmesi oldu.

Osmaneli’ne ait yöresel ürünler ve ‘Lefke Bezi’ Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ve belediye iş birliğinde Türkiye genelinde pazarlanıyor. Her gün geliştirilen dağıtım ve pazarlama ağında Marmaris başta olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerinde turizm kentleri de eklendi. Özellikle Marmaris’te yoğunlaşan satışlar diğer sahil kentlerde de yaygınlaşıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Yabancı turistlerin tercih ettiği kentlerde ve Marmaris’ten başlayarak özellikle sahil kentlerinde ürünler büyük ilgi görüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki satış sorumlusu Figen Gedik tarafından yönetilen ürün tanıtımları, pazarlama ve sonrası sipariş ve satış işlemleri ile büyük bir pazar payına ulaşıyor" dedi.