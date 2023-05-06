Dünya opera sahnelerinin en büyük divalarından kabul edilen La Diva Turca (Türk Diva) Leyla Gencer, vefatının 15. yıldönümünde, dünyanın en prestijli opera akademisi La Scala Akademi üyelerinin vereceği özel konserle anılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser, saat 20.00’de başlayacak.

10 Mayıs 2008'de Milano'da hayatını kaybeden Leyla Gencer'in ölümüne kadar görev yaptığı La Scala Akademi üyeleri, Gencer’in 15. ölüm yıldömünde, CRR’de konser verecek. Konserde, La Scala Akademi baş korrepetitörü James Vaughan piyanosuyla soprano Sara Rossini ve bariton Paolo Ingrasciotta’ya eşlik edecek.

Konserde; G. Rossini’nin Sevil Berberi, C. Gounod’un Faust, Mozart’ın Cosi Fan Tutte (Kadınlar Böyle Yapar), G. Puccini’nin Turandot ve La Boheme, G. Verdi’nin ise Falstaff, Giovanna D’arco ve La Traviata operalarından bölümler yorumlanacak.

Konser biletleri 40,75, 120 ve 150 TL olarak CRR Konser Salonu Gişe ve Biletix’ten temin edilebilir.