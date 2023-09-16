Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin açılış töreni yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5’incisi düzenlenecek GastroANTEP, Kültür Yolu Festivalleri kapsamına girerek bu yıl iki festivali içinde barındırıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan açılış töreni ile lezzet, kültür, sanat ve eğlenceyi içinde barındıracak festival başladı.

Tarihin ve kültürün lezzetle sanata dönüştüğü GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, 8 gün boyunca konserlere, tiyatrolara, sergilere ev sahipliği yaparken, gastronomi dünyasının en ünlü ve Michelin Yıldızlı Şefleri ile söyleşiler, workshoplar düzenlenecek. Sektör temsilcileri ve yazarlarla paneller yapılacak. Gastronominin kalbi bir kez daha Gaziantep’te atacak.

ERSOY: GAZİANTEP SAHİP OLDUĞU KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASIYLA ÇOK AYRICALIKLI BİR ŞEHİR

Açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri hakkında rakamlarla bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı: Türkiye’ye uluslararası kültür sanat markası kazandırmak için başlattığımız Kültür Yolu Festivalleri’nin üçüncü yılındayız. Festivaller tamamlandığında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu tarihe not düşeceğiz. Gaziantep sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla çok ayrıcalıklı bir şehir. Festivalle şehirde 40’a yakın noktada düzenlenecek 400’den fazla etkinlikle hem bu mirası ortaya koyacak hem de farklı kültür sanat unsurlarını vatandaşlarla buluşturacağız. Festival kapsamında açılışının gerçekleşeceği Türk Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü ile bu coğrafyanın kültürel miras zenginliğine yakışan kurumu Gaziantep’e kazandıracağız.”

GASTRONOMİ VE TÜRK MUTFAĞI TURİZMDE BİZİ HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRACAK EN ÖNEMLİ KÜLTÜR BAŞLIKLARINDAN BİRİ

Konuşmasının devamında Gaziantep’in Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmasının önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu ayrıcalığın bilinci ile Gaziantep’i festival yapılan şehirler ağına ekleyerek büyükşehir belediyemizin yaptığı gastronomi festivalini merkeze aldık ve kültür yolu konseptine uygun şekilde kapsamını genişlettik. Gastronominin ve Türk Mutfağı’nın turizmde bizi hedeflerimize ulaştıracak en önemli kültür başlıklarından biri olduğunu hep vurguladık.”

ŞAHİN: BU SOFRADA BÜYÜK BİR ZENGİNLİK VAR

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehrin büyük bir depremden çıktığını ve yaraların kültür sanatla sarılacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Doğal gazın, petrolün değeri bitiyor artık zenginlik, beşeri sermayeye, kültürel mirasına sahip çıkmayla ölçülüyor. Biz medeniyet şehriyiz. Bu sofrada büyük bir zenginlik var. Biz topraktan, güneşten, tarihten gelen lezzet dedik. Bakanımız bizi dünyaya tanıtmak için çok büyük gayret gösterdi. Burası bir destinasyon noktası. Buranın kültür ve sanatla iyileşmesi lazım. Kapadokya’ya gelenler buraya Fırat’a gelecek. Bu sofra bir medeniyet.”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de törende yaptıkları konuşmalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek festivalin bölgeye olumlu etkileri üzerinde durdu, coşkuyla kutlanacağını aktardı.