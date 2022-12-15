Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) Başkanı Naci Köseoğlu yaptığı açıklamada, “’Toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında; çocuklarımız ve gençlerimiz cinsiyetsizleştirilmek istenmekte; LGBT, eş cinsel ilişkiler ve feminist kültür ve söylemler meşrulaştırılarak aile yapımız bozulmaya çalışılmaktadır” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Naci Köseoğlu, “Batılı emperyalist güçler İslam toplumlarını savaş meydanlarında mağlup edemeyince; İslam topraklarını işgal edip; sömürmek ve Müslümanları köleleştirmek için strateji değiştirerek bizleri Kur’an’dan, milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmayı ve özellikle en sağlam kalemiz olan aile yapımızı bozmayı hedeflemişlerdir. ‘’Toplumsal cinsiyet eşitliği‘’ adı altında; çocuklarımız ve gençlerimiz cinsiyetsizleştirilmek istenmekte; LGBT, eş cinsel ilişkiler ve feminist kültür ve söylemler meşrulaştırılarak aile yapımız bozulmaya çalışılmaktadır. Rabbimiz kitabında ‘’Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık.’’ Buyurmasına rağmen erkeklerimizi kadınlaştırmak; kadınlarımızı da erkekleştirmeye çalışarak insan fıtratına ve dine savaş açan bu küresel güçler; evlilikleri ve aileyi yok ederek dünya nüfusunu azaltıp; inancını, ahlakını ve şahsiyetini kaybetmiş toplumları köleleştirmek ve bütün dünyanın kaynak ve zenginliklerini sömürmeyi planlamaktadırlar” dedi.

Köseoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bazı pop grupları, sözde sanatçı ve sinema aktörleri LGBT gibi sapkın grupları savunmakta; bunlara tepki gösteren duyarlı ve inançlı halkımızı hedef alarak susturmaya çalışmaktadırlar. Müzik ve sinema kültürü ile gençlerimize bu ahlaksız ve sapkın fikirler empoze edilmekte; LGBT’li sapkın kişiler çocuklarımıza ve gençlerimize rol model olarak sunulmaktadır. Bizler milli ve manevi değerlerimize bağlı; İslami hassasiyete sahip STK’lar olarak bu yeni yasama yılında TBMM ve milletvekillerimizden talebimiz; Lut (as) ‘ın kavmi gibi adım adım bizi helak olmaya sürükleyen, neslimizi ve geçlerimizi ifsad ederek son kalemiz aileyi yıkmaya çalışan LGBT gibi sapkın vakıf, dernek, kurum, kuruluş ve bunlara destek veren tüm yapıları ve faaliyetlerini suç kapsamına alarak yasaklanması ve bunlara gerekli cezai işlem ve yasal yaptırımların uygulanmasıdır. LGBT ve eş cinsellik gibi ahlaksız ve sapık akımların ‘’özgürlük, kişisel hak ve tercih‘’ vb. anlayışlarla normalleşme ve meşrulaşması; maazallah tüm toplumu ve neslimizi ifsad edip; hepimizin ailesini ve çocuklarını tehdit edecek noktaya getirecek ve bizleri helaka ve küresel emperyalist güçlerin köleliğine sürüklemeye sevk edecektir. Anne babalara ve aile büyüklerine de tavsiyelerimiz çocuklarının internet ve sosyal medyada kimleri takip ettiklerini ve hangi sitelere girdiklerini kontrol ederek bu sapkın gruplara karşı gerekli ikaz ve uyarılarını yaparak milli ve manevi değerler eşliğinde çocuklarına sahip çıkıp eğitmeleridir.”