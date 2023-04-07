Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 14. Grup takımlarından İnegöl temsilcisi Kafkasspor’un taraftarları, yönetim kuruluna bir jest yaparak ‘Bir Takım – Bir Rüya’ kampanyası kapsamında takımın kuruluşu olan 1980 tarihine ithafen 1980 adet formayı satışa çıkardılar. Büyük taraftar buluşması kapsamında düzenlenen ilk günde rekor sayı da forma satışı yapıldı.

BİR GECEDE 1300 FORMA SATILDI

Dün akşam Kafkasspor tesislerinde bir araya gelen Çveneburebi ile Kamikaze taraftar grupları, kulüp yönetimiyle istişare yaparak 3. Lig yolunda ‘Bir Takım – Bir Rüya, Hedef 1980 Forma’ kampanyasının startını verdiler. Yüzlerce taraftarın katılım gösterdiği büyük taraftar buluşmasının ilk gününde 1300 adet forma satışı yapıldı. Tanesi 1000 liradan satışa çıkarılan formalarının tamamının 3 gün içinde tükenmesi bekleniyor. Gece de ayrıca tüm futbolcuların imzasını taşıyan bir formada açık artırmayla 80 bin TL’ye satıldı. Formayı Taner Karakaya satın aldı.

‘TEK CAMİA TAKIMI BİZİZ’

Kafkasspor Kulübü Başkanı Celal Ter, BAL Liginde bulunan 14 grup içerisinde lider olan 13 takımın belediye takımı olduğunu, sadece kendilerinin bir camia takımı olduğunu ifade etti.

‘BİZ BİRLİKTE BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ’

Kulüp yönetim kurulu üyeleriyle birlikte büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiklerini anlatan Ter, “İlk yarının sonunda lider Gebzespor ile aramızda 7 puan fark vardı. Ancak biz grubu şampiyon olarak bitirmeye inanmıştık. Yönetim kurulu arkadaşlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Maddi, manevi bütün sorumlulukları alarak bugünlere geldik. Önümüzde şuan 90’ar dakikalık iki maç var. Her iki maçtan da 3 puan çıkararak grubu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Sonrasında ise, 3. Lig kapısını açacak önemli bir maç daha yapacağız. Bugüne kadar bize verdiğiniz tüm destekler için İnegöl halkına ve camiamıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Düzenlenen organizasyon bizleri daha da motive etti. Her yönüyle gururlandığımız taraftar gruplarımıza buradan sesleniyorum; ‘Biz birlikte büyük işler başaracağız.’ Sizden ricamız, camiamıza yakışır şekilde 3. Lige çıkmak için sorumluluk almanızdır” diye konuştu.

ALTYAPIDA 7 TAKIMDA ŞAMPİYON

Başkan Celal Ter ayrıca, alt yapı gruplarında 7 takımla mücadele ettiklerini, bunların 4 kategoride şampiyon olduklarını, diğer devam eden 3 kategoride de liderlik koltuğunda oturduklarını söyledi.

REKOR MİKTARDA BAĞIŞ TOPLANDI

Edinilen bilgiye göre, büyük taraftar buluşmasında 1,5 milyon TL’lik rekor forma satışı yapıldığını öğrenildi. Kafkasspor taraftarlarının bu örnek davranışı ise, kamu oyunda takdirle karşılandı.