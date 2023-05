Kafkasspor Başkanvekili Telat Özcan Cumartesi günü 3-0 kazandıkları Gebze Tayfunspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rakibin durumunun ne olursa olsun her maça çok iyi bir şekilde motive olmaları gerektiğini belirten Özcan, “Cumartesi günü Veysel Karani sahasında Gebze Tayfunspor ile oynadık, maçta çok iyi oynamamıza rağmen kalite ayaklara sahip olduğumuz için maçı 3-0 kazandık. Rakibinizin sıralamada ki yeri ne olursa olsun her maça çok iyi konsantre olmalıyız. Çünkü ligin altı üstü fark etmiyor. Herkesin kendine göre iline göre bir sıralaması var. Bu yüzden rakibin sıralamada ki yerinin hiçbir önemi yok. Futbolcularımızın her maçta çok iyi konsantre olmaları gerekiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Pazar günü Feriköy ile çok önemli bir maça çıkacağız. Puan sıralamasında birbirine yakın iki ekibin mücadelesi olacak. İnşallah galip gelerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.