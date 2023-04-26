Türkiye'nin öncü akaryakıt dağıtım şirketleri arasında bulunan Liman Oil’in tüm paydaşlarıyla bu topraklara değer kattığını söyleyen Liman Oil Genel Müdürü Eyüp Bilen, güçlü adımlarla büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Liman Oil Genel Müdürü Eyüp Bilen, tüm paydaşlarıyla Türkiye’ye değer katmak için çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan cirosuyla Liman Oil’in yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurulduğunu dile getiren Bilen, “Ülkemizin en büyük şirketleri arasındayız. Ayrıca, Türkiye'nin akaryakıt dağıtım şirketleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya, yarattığımız ölçek ekonomisi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Liman Oil Genel Müdürü Bilen, çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarını kaydederek, akaryakıt dağıtımı konusunda ciddi bir güçlerini bulunduğunu vurguladı.

Başarıya inanmış ve adanmış çok güçlü bir aile olduklarını aktaran Bilen, yıl sonuna kadar 30 akaryakıt istasyonu açacaklarını söyledi.

Bilen, dağıtım faaliyetleri dışında kendi akaryakıt istasyonlarıyla şehir merkezlerinde yatırımlara başladıklarının altını çizerek, “2023 yılının ilk çeyreğinde 10 istasyonla başladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Artan maliyetler ve yaşanan olumsuzluklara karşılık yatırım yaptık ve dağıtım ağımıza yeni istasyonlar ekledik. Yeni yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz ve yıl sonuna kadar 20 yeni istasyon daha açacağız. Bu dönemde aramıza katılan yeni istasyonlar, Liman Oil’in gücünü ve bayilerimizin markamıza duydukları güveni gösteriyor" diye konuştu.