Limanlar Yönetmeliği'ne göre yakıt ikmali esnasında kılavuz kaptan ve römorkör zorunluluk halleriyle ilgili güncelleme yapılarak, uyulması gereken kurallarda değişikliğe gidildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yaptı. Söz konusu değişikliğe ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAKIT İKMALİNE KILAVUZ KAPTAN ZORUNLULUK HALLERİ

Buna göre, Limanlar Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan yakıt ikmail için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan bin grosston ve daha küçük ikmal gemilerinin kılavuz etap seyri olan sahalardaki etap seyirleri de dahil olmak üzere kılavuz kaptan almak zorunda olmadığı belirlendi.

Söz konusu fıkrada, "1001 GT ile 3000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 1001 GT ile 5000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir” şeklinde güncelleme yapıldı.

Ayrıca, söz konusu belirlenen hükümlere uymayan kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenlere, özel mevzuatı bulunmaması halinde 10 bin TL’den 3 milyon 312 bin 913 TL’ye kadar idarî para cezası verileceği bildirildi.