Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencileri il müftülüğünce düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencileri için iftar programı düzenlendi. Programa öğrencilerin yanı sıra okul yöneticileri ve müftülük yetkilileri de katıldı. İftardan sonra Bilecik Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Muhammed Kaya tarafından öğrencilere gençlik merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Koordinatör Kaya, program esnasında yaptığı konuşmada böyle bir programda öğrencilerle buluşmanın kendisini onurlandırdığını ifade ederek, “Ramazan ayında birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Hafızlık müessesinin devam etmesini sağlayan öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim öğrencilerimize zihin açıklığı versin” dedi.