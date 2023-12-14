Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A. (16), işletme sahibi 63 yaşındaki R.A.'nın cinsel istismara maruz kaldığını iddia ederek 28 Ekim tarihinde polis merkezine başvuruda bulundu. Polis ekipleri tarafından 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alınan fırıncı R.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılığı, R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı teşhir' suçlarından toplamda 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve dosya kapsamındaki deliller değerlendirilerek, şüphelinin farklı zamanlarda mağdur üzerinde zincirleme şekilde cinsel istismar suçunu işlediği belirtildi.

Davanın ilk duruşması, tutuklu sanık R.A.'nın SEGBİS üzerinden katılımıyla Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Sanık, duruşmada "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Mağdur E.A. ise yaklaşık 3 aydır fırında çalıştığını belirterek, son iki haftada sürekli olarak cinsel tacizle karşılaştığını ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Davanın karar duruşmasında taraflar önceki ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.'yı çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. E.A.'nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı" şeklinde açıklamalarda bulundu.