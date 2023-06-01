Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve kentlilik bilincine sahip nesiller yetiştirilmesi gayesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendiği ‘Yaşayan Geçmişi ile Bursa Okulunuzda’ projesi, Gemlikli öğrencilerle buluştu.

Merkeze uzak ilçelerde orta dereceli okullarda eğitimine devam eden öğrencilere Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini anlatmak maksadıyla düzenlenen projede, liseli gençlere UNESCO Dünya Kültür Mirası alanları ve UNESCO Şehirler Ağı tanıtılıyor. Bursa’nın değerlerine yönelik farkındalık uyandırmak ve kentlilik bilincini aşılamak hedefini taşıyan projede, 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 6 lise ve 2 ortaokulda toplam bin 150 öğrenciye ulaşıldı. Gemlik’teki Hisar Anadolu, Koza Mesleki ve Teknik Anadolu, Celal Bayar Anadolu, Anadolu İmam Hatip, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu, Roda İmam Hatip Liseleri ile Şehit Mehmet Koray Pınar ve Şehit Mehmet Güngör Ortaokulu öğrencileri, Bursa’nın yaşayan geçmişi ile tanışmış oldu.

Proje çerçevesinde daha önce Keles, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli, Karacabey, İznik, Yenişehir ilçelerinde hizmet verildi.