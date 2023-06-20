Edirne’de hasadına başlanan kozmetik ve ilaç sanayisinin önemli ham maddesi lavantadan elde edilen uçucu yağın litre fiyatı uluslararası arenada 30 ila 120 euro arasında değişiyor.

Kokusu ve rengiyle vatandaşların ilgi odağı olan lavanta, kozmetik ve ilaç sanayisinin de önemli ham maddeleri arasında yer alıyor. Trakya çiftçisinin alternatif tarım olarak gördüğü lavantaların, yüzde 80 çiçeklenmeye gelmesiyle hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait tarlada olgunlaşmasını tamamlayan lavantalar hasat edildi. Lavanta yağının elde edilmesi için damıtma ünitesinde kazanlara yerleştirilen lavantalar, ateşin yakılmasıyla yağ ve sularını salmaya başladı. Kazandaki sıcaklığın belli bir dereceye çıkması sonrası elde edilen lavanta yağı, şişelerde muhafaza altına alınarak kalite kontrolü için laboratuvara getirildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta yağının kozmetik ve ilaç sanayisinin önemli ham maddesi olduğunu söyledi. Arz ve talep dengesine göre lavanta yağının listesinin uluslararası arenada 30 ila 120 euro arasında satıldığını belirten Tülek, Trakya genelinde lavanta üretiminin her geçen yıl arttığını açıkladı.

1 dekar lavanta tarlasından ortalama 6 ila 8 kilogram lavanta yağı elde edildiğini açıklayan Doç. Dr. Adnan Tülek, verimi çok iyi olan tarladan ise 10 ila 12 kilogram lavanta yağı elde edildiğinin altını çizdi. Edirne’de bin 100 dekarın üzerinde lavanta ekildiğini belirten Tülek, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne genelinde 4 bin dekara yakın lavanta ekildiğini söyledi.