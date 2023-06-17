Tekno-güzellik şirketi L'Oréal Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Murat Çolakoğlu, Ülke Kurumsal Dijital Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bankacılık, tüketici sağlığı ve perakende sektörlerindeki başarılı dijital kariyerinin ardından 2016 yılında Tüketici Ürünleri Divizyonu, Türkiye Kıdemli Dijital Proje Müdürü rolüyle L'Oréal Türkiye’ye katılan Murat Çolakoğlu, sırasıyla 2019’da Tüketici Ürünleri Divizyonu Dijital Müdürü, 2021’de ise Tüketici Ürünleri Divizyonu Dijital Direktörü görevlerine terfi etti.

Çolakoğlu, kayda değer bir dijital dönüşüm için yetenekli insan kaynağı ve çalışma şekli geliştirme alanında bölüm ve ülke adına kritik sorumluluklar üstlendi. Güçlü ve tüketici merkezli bakış açısına ilham veren dijital bir fonksiyon inşa etti. Ekipleriyle birlikte, dijital transformasyon anlamında divizyonun ve L'Oréal Türkiye’nin Grup’ta ve ülkede tanınmasını sağlayan birçok iyi uygulamaya, pazarlarda ilklere ve ödüllü projelere imza attı.