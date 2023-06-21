Altınbaş Üniversitesinin Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği “Lösemili Çocuklar Gözünden 100. Yılda Cumhuriyet” konulu resim yarışması sonuçlandı. Yarışmaya, 4-14 yaşları arasında, Türkiye genelinde hematoloji ve onkoloji servislerinde tedavi gören kanserli çocuklar, 23 Nisan ve 19 Mayıs temalı resimleriyle katıldı.

Çocuklar ödüllerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Tıp Fakültesi Dekanı Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, SHMYO Müdürü ve Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri Komitesi Başkanı Prof. Dr. Turgut İpek ile Medica Park Bahçeşehir Hastanesi Müdürü Dr. Ögr. Üyesi İsmail Akdemir’in elinden aldılar.

Toplam 25 bin TL para ödülü de bulunan yarışmada, birinciliği 9 yaşındaki Bilal Geçer, ikinciliği 8 yaşındaki Elif Ege Akın, üçüncülüğü 13 yaşındaki Telmen Tsoodol kazanırken 6 yaşındaki Aiym Zhaxylkova ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Birincilik ödülünü kazanan 9 yaşındaki Bilal Geçer, bütün çocukların bayramı olan 23 Nisanı anlattığını söyledi. “O gün hepimiz bayram yapıyoruz, şimdi de bu ödül bayram gibi beni mutlu etti” diyerek duygularını paylaştı.

“Dünya barışı ve çocuklarının kardeşliğini işlediler”

Ödül töreninde konuşan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın ise temel kriterlerinin resim temasındaki Cumhuriyet’e çocukların bakış açısı, barış ile ilgili mesajlar, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün simge olarak bulunması ve tüm dünya çocuklarının kardeşliği olduğunu söyledi. Jürinin, değerlendirmelerini Cumhuriyet kavramı üzerinden yaptığını anlatan Prof. Dr. Fışgın, “İstanbul artık uluslararası bir şehir. Ülkemizde sağlık hizmeti alan birçok yabancı çocuğumuz da var. Onları da davet ettik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 resim ödüllendirildi. Jüri özel ödülünün, en önemli noktası, küçük yaş gruplarının resim becerileriyle ilgili olmasıydı. Hastanemizde bulunan okulumuzun değerli öğretmenleri de resimlerin yapılma aşamasında çocuklarımıza destek oldular. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane Psikoloğu Gizem Kılıç ise bu tip etkinliklerin çocukları çok heyecanlandırdığını, onlara yaşama sevinci aşıladığına değindi. Hematoloji ve Onkoloji Servisinde kanserli çocuklarla çalışmalar yaptığını belirten Gizem Kılıç, “Çocuklarımız, bütün süreci büyük merakla takip ettiler. Aileleriyle birlikte fikir alışverişi yapmaları, resimleri yaparken ki tutkuları onlara güzel bir hedef verdi. Bugün için de ayrıca çok heyecanlıydılar, özel olarak hazırlandılar” diye konuştu.