Lübnanlılar İnegöl'de ölümden döndü

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, yağmur suyu kanalına düştü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Şaar Muhammet C. yönetimindeki 27 ACF 215 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu araçtaki yolcu Lübnan uyruklu Ammar Z.(31) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.