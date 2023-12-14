EFA Konferans Ligi'nde gerilim tırmanıyor! Beşiktaş, Lugano ile kıyasıya mücadele edeceği maç için nefesler tutuldu. 14 Aralık Perşembe günü, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak olan Lugano - Beşiktaş çekişmesi, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, Exxen platformunda canlı olarak izlenebilecek.

Maçın takip edilebileceği kanallar arasında Blue Sport 1 Live UHD, Blue Sport 3 Live HD, Blue Sport D 2 HD, Discovery+ UK, EXXEN Digital Türkiye, M+ Liga de Campeones 16, Megogo Futbol 16 ve RMC Sport Live 15 yer alıyor. Bu kanallar arasında Exxen, maçı ücretsiz olarak yayınlayacak olup, futbolseverlere özel bir izleme avantajı sunacak.

Futbol tutkunlarını heyecanla bekleyen bu mücadeleyi kaçırmamak için yukarıda belirtilen kanalları kontrol etmeyi unutmayın.