Hedefi Türkiye’deki lüks seyahat destinasyonlarına dikkat çekmek olan Luxin Türkiye 11-14 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’ye yönelik lüks seyahatin en önemli etkinliklerinden olan Luxin Türkiye bu yıl 7’nci defa toplanıyor. 2014 yılında ilki gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 11 - 14 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından lüks seyahat acentesi sahiplerini ve yöneticilerini ağırlayacak olan etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey katılım bekleniyor. Türkiye’den seçkin otellerin katılımcı olarak bulunacağı etkinlik, başta İzmir ve Kapadokya olmak üzere İstanbul dışındaki lüks destinasyonların da tanıtımı misyonunu üstlenecek.

Etkinlik, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann tarafından düzenleniyor. 3 binin üzerinde buluşma ve iş görüşmesinin gerçekleştiği etkinlikte yapılan tüm görüşmeler hedefe ulaşıyor. Görüşmelerden alınan sonuçlar sayesinde katılım her yıl katlanarak artıyor.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Luxin Türkiye organizasyonunun kurucusu Adviye Bergemann, “Türkiye’nin, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması misyonu ile hayata geçirdiğimiz etkinlik, dünyadaki en çok lüks seyahat satın alımını yapan acentelerini, Türkiye’nin en lüks seyahat deneyimleriyle buluşturan bir organizasyondur. Etkinlik; içerik, nitelik, program kalitesi, katılımcı otel seçimi, katılan ülke ve acente sayısı göz önüne alındığında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki öncü, lüks seyahat etkinliği olma özelliğini taşımasının yanı sıra destinasyon odaklı ender organizasyonlardandır. Ülkemizin tarih, kültür, gastronomi, doğal güzellik gibi zenginliklerinin tanıtılması ve lüks turizm payından hak ettiği payı alabilmesi için düzenlenmektedir” şeklinde konuştu.

Bergemann “2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu, Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmaktır. Bu 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerine erişmek için kritik bir adımdır. Gelirlerdeki kişi başına artış eğilimini sürdürmek ve bu ivmeyi artırmak için, ülkemize lüks turizm tüketici kitlesini çekmek büyük önem taşımaktadır. Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5’ini oluşturmakta ve gelirlerin ihracat gelirlerindeki payı yüzde 24,5’tir. Bu veriler, ülkemiz için turizm gelirlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Planlanan organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden 200 seyahat acentesi kurucusu ve üst düzey yöneticisine, lüks turizm unsurlarını birebir deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu özel ziyaretçiler, Türkiye’deki turizm olanaklarını deneyimlemek üzere davet edilmiş lüks turizm satıcılarıdır” dedi.

Etkinliğin son aşamasında, katılımcıların bir kısmının Kapadokya’da, bir kısmının İzmir’de lüks destinasyon ve deneyim turu yapacakları da belirtildi.