Gerçekleşen yeni düzenlemelerle birlikte emekli ve çalışanların yakından takip ettiği maaş ve promosyon konulu şikayetler, %287 artarken; para çekme limitini konu alan şikayetlerin artış oranı ise %212 oldu.ANKARA (İGFA) - Son dönemde kamu ve özel bankalar duyurdukları promosyon kampanyalarıyla yeni müşteriler kazanmaya çalışırken, milyonlarca emekli ve çalışan da bankaların sunduğu en cazip teklifleri yakından takip etmeye devam ediyor. Markalar ve tüketiciler arasında köprü görevi üstlenen Şikayetvar, rekabetin iyiden iyiye arttığı bu dönemde maaş promosyonlarını mercek altına aldı. 31 Mart 2022 ila 31 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayan verilere göre; bankalarla ilgili maaş promosyonu konulu şikayetler bir önceki dönemle kıyaslandığında %287 artış oranıyla ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili 2022’de 808 olan şikayet sayısı 2023’te 3 bin 133’e tırmandı. Kamu bankalarına geçen dönem promosyonlarla ilgili 293 şikayet ulaşırken bu sayı yeni dönemde %436’lık artış ile bin 572 olarak gerçekleşti. Promosyonlarla ilgili özel bankalardaki şikayetler ise %486’lik artış ile 506’dan 2 bin 966’ya yükseldi.

Özel ve kamu bankalarıyla ilgili tüketicilerin çözüm aradığı bir diğer konu ise para çekme limiti oldu. Tüm bankalar genelinde para çekme limiti konulu şikayetler, %212 arttı. Geçen dönem 763 olan şikayet sayısı bu dönem 2 bin 384’e yükseldi. Bankaların kampanyalarını duyurmak ve reklam amacıyla tüketicilerine gönderdikleri kısa mesajlar ve maillerle ilgili şikayetlerde ise tüm bankalar genelinde %52 artış yaşandı.

Finansal dünyada hemen hemen her işlemin sanal ortamda gerçekleşmesiyle birlikte tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm beklediği konular da değişim gösterdi ve bu durum şikayetlerde artışa neden oldu. Bu kapsamda POS cihazlarıyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerin bir önceki döneme oranla %46 artış göstermesi de bu değişimin bir sonucu niteliğinde… Yine sanal ortamda gerçekleşen para transferi işlemleri ve tüketicinin işlemler sırasında yaşadığı sorunlar da bir önceki döneme oranla %44 arttı.

Araştırmaya göre; belirtilen dönemde tüm bankacılık sistemindeki şikayetler %22 artarak 423 binden 518 bine, özel bankalarla ilgili şikayetler %28 artış ile 295 binden 377 bine, kamu bankalarıyla ilgili şikayetler ise artışla 128 binden 142 bine yükseldi.

Söz konusu dönemde şikayet düşüşü yaşanan konu başlıkları incelendiğinde ise en büyük düşüşün otomatik geçiş sistemlerinde yaşandığı görülüyor. Verilere göre, bir önceki dönemle kıyaslandığında tüm bankalarda KGS-HGS ve OGS şikayetlerinde %21 düşün yaşanırken, bu oran kamu bankalarından %44, özel bankalarda ise %40 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kamu bankalarında hesap işletim ücretlerinde %30, online işlemlerde ise %37 oranında şikayet düşüşü yaşandığı görülüyor.