Yeni yıl öncesi emekliler ve memurlar için heyecanlı bir döneme girildi. 2024 yılında geçerli olacak maaş zamlarıyla ilgili meraklı bekleyiş devam ederken, enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacak olması bu süreci daha da kritik hale getiriyor. Aralık ayı enflasyon rakamları netleştiğinde ise SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar için belirlenecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Geçmiş dönemlerde SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyonun üzerinde refah payı artışı yapıldığı göz önüne alındığında, memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan farklar söz konusu. Enflasyon rakamlarının netleşmesine kısa bir süre kala, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı büyük bir merak konusu.

Uzman müşavirin açıklamalarına göre, Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin tuttuğu belirtiliyor. Temmuz ile Kasım ayı enflasyon oranının %33,64 olduğu göz önüne alındığında, tahminlere göre Aralık ayında aylık bazda enflasyonun %3,26 çıkması durumunda son 6 ayın enflasyon farkının %38 olacağı öngörülüyor.

Toplu sözleşme zamları da dikkate alındığında, 2023 ikinci dönem toplu sözleşme zammının %6 ve 2024 birinci dönem zammının ise %15 olduğu belirtiliyor. Bu verilere göre, memur ve memur emeklileri için tahmini zam oranının %50 civarında olacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda örneğin, şu anda 9,876 TL alan bir memur emeklisinin alacağı maaşın, %50 artışla 14,814 TL'ye yükseleceği belirtiliyor. Benzer şekilde, 20,337 TL alan bir bekar memurun maaşının %50 artışla 30,565 TL'ye çıkması, evli bir memurun maaşının ise %50 artışla 33,025 TL'yi bulması öngörülüyor.

SSK ve Bağkur emeklilerine gelecek artış ise yine refah payı dahil belirlenecek. Geçmiş dönemlere bakıldığında %19,77 oranında enflasyon açıklanmış ve bu oran %25'e tamamlanarak emekli maaşlarına yansıtılmıştı. Bu dönemde ise %50'ye tamamlanarak artış yapılması olası görünüyor.

Son olarak, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair de bir değerlendirme yapılmış. Şu anki 7,500 TL taban aylığın, enflasyon farklarıyla birlikte iyileştirilerek 10,000 TL veya 12,500 TL seviyelerine çıkabileceği öne sürülmüş. Bu da emeklilere olası bir olumlu gelişme olarak değerlendirilebilir.